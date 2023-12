Perde il controllo del Tir e finisce in un fossaro: camionista in ospedale

UDINE - Ha perso il controllo del tir sul quale era alla guida finendo in un fossato. L'uomo, riuscito a uscire dall'abitacolo, è stato soccorso e portato all'ospedale di Latisana non in gravi condizioni. È successo questa mattina, 6 dicembre, intorno alle 6.30, sulla strada regionale 353 all'altezza di Casali Franceschinis, nel territorio comunale di Muzzana del Turgnano, a Udine.