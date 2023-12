GORIZIA - ​Tir si ribalta su un fianco: un ferito tra le lamiere.

Alle ore 17.40 circa di oggi, 13 dicembre 2023, i vigili del fuoco di Gorizia sono intervenuti con due squadre della sede centrale in via della Pace a Cormons per un incidente stradale nel quale un autocarro si è rovesciato su un fianco senza coinvolgere altri automezzi. Due le persone che si trovavano nel mezzo al momento dell'incidente; una è uscita autonomamente dall'abitacolo mentre la seconda è stata estratta dai vigili del fuoco e presa in carico dal personale sanitario che la ha trasportata all'ospedale. L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso con la messa in sicurezza del mezzo incidentato e dell'area del sinistro. Sul posto, per quanto di competenza carabinieri.