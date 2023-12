Verona. Autobus si schianta contro un albero mentre va al deposito: acquisiti i filmati interni

VERONA - Autobus perde il controllo e si schianta contro un albero. L'incidente è avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 dicembre, intorno all'una in via Faccio a Verona. Ancora da capire perché l'autista abbia perso il controllo del mezzo.

I danni sono ingenti e per due ore il traffico è stato bloccato da tre pattuglie della polizia locale. A bordo c'era solo l'autista che stava andando verso il deposito. Sul posto anche i vigili del fuoco per il taglio della pianta che ormai non era più stabile: sono stati acquisiti i filmati interni del bus.