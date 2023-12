Passante di Mestre. Tir perde le ruote del rimorchio che colpiscono tre auto: gravi danni

MESTRE - Tir perde le ruote e centra tre auto. L'incidente è avvenuto questa mattina, 9 dicembre, intorno alle 9 sul Passante di Mestre in direzione Trieste.

Una bisarca con rimorchio ha perso le ruote gemelle posteriori danneggiando tre auto in transito: nessuno è rimasto ferito.

L’episodio è avvenuto al chilometro 402 est, in prossimità degli svincoli con la A27, nel territorio di Mogliano Veneto (Treviso). Il mezzo pesante, adibito al trasporto di auto, è rimasto in panne a bordo carreggiata dopo aver perso le ruote posteriori, carambolate in carreggiata e colpite da alcune auto che seguivano. Tre vetture sono rimaste seriamente danneggiate.

Il centro operativo di Concessioni Autostradali Venete ha subito segnalato il pericolo ai veicoli in avvicinamento attraverso i pannelli a messaggio variabile. Nel frattempo, è partito l’intervento degli ausiliari della viabilità della società concessionaria, che una volta sul posto hanno segnalato i veicoli in panne e recuperato la ruota rimasta in carreggiata, in posizione poco visibile, evitando così che altri mezzi potessero centrarla. Terminate prima delle 11.30 le operazioni di recupero della bisarca e delle tre auto incidentate, rimaste ferme in corsia d’emergenza. Non si sono verificati particolari disagi al traffico.