Montegrotto. Stalking all'ex collega, la vittima va a denunciare. E mentre è in caserma la sua persecutrice le sperona l'auto

MONTEGROTTO (PADOVA) - Perseguita la ex collega di lavoro e mentre la vittima è a fare denuncia dai carabinieri, la stalker sperona la sua auto: arrestata una 36enne di Montegrotto per atti persecutori.

Da qualche tempo una donna era perseguitata da una sua ex collega con cui lavorava in una casa di cura della zona. Riceveva messaggi, telefonate, la trovava appostata e veniva pedinata. Così la vittima si è rivolta ai carabinieri per sporgere denuncia. E mentre veniva stilato il verbale si è sentito un tonfo. I carabinieri sono corsi fuori dalla caserma: l'auto della vittima, parcheggiata proprio lì di fronte, era stata speronata da una macchina arrivata a tutta velocità.

Chi c'era alla guida? La stalker che è stata subito arrestata: ora si trova nel carcere di Verona a disposizione della Procura di Padova.