Montebelluna. Padre e marito pericoloso: evade i domiciliari per tornare a tormentare moglie e figli

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Evade dagli arresti domiciliari per tormentare la moglie e i figli, dai quali doveva stare lontano per pregressi atti di violenza: per questo motivo i carabinieri hanno arrestato e portato in carcere un 45enne di Montebelluna.

L'uomo era stato una prima volta fermato in flagranza mentre distruggeva suppellettili della casa in cui viveva con i familiari e, in quella circostanza, aveva anche aggredito i militari. Obbligato a stare in un'altra abitazione, l'indagato era poi stato sorpreso più volte in luoghi che gli erano stati vietati, fino a tentare di raggiungere la residenza dei congiunti. Per questo motivo, il Gip di Treviso ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere che i carabinieri hanno eseguito.