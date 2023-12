Trieste. Stalker in manette: bloccato mentre entrava in casa dell'ex compagna

TRIESTE - Si era rivolta all'inizio di dicembre alla polizia locale per denunciare una serie di danni materiali da parte di ignoti, uniti alla sensazione che qualcuno la stesse pedinando. La polizia locale ha dunque raccolto altre prove che confermavano i suoi timori: qualcuno in effetti ne controllava le mosse con cadenza quasi quotidiana e i sospetti sono ricaduti su un uomo con il quale aveva avuto una relazione, conclusa.

Di concerto con il pubblico ministero titolare dell'indagine e in collaborazione con il Nucleo di polizia giudiziaria, gli investigatori hanno avviato quindi il monitoraggio degli spostamenti dell'uomo con specifici appostamenti.

Ciò ha permesso di chiudere l'indagine qualche giorno fa, intercettando l'uomo mentre cercava d'introdursi nell'abitazione della vittima: gli operatori sono prontamente intervenuti bloccandolo. Accompagnato alla caserma di via Revoltella, dopo gli accertamenti del caso e la comunicazione al pm di turno, è stato tratto in arresto obbligatorio in flagranza per violazione di domicilio, resistenza e atti persecutori, aggravati dall'essere stati commessi verso persona con cui era stato legato da relazione.