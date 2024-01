Padova. Aggredita per strada dall'ex, 24enne denuncia: «Mi violentava mentre dormivo, l'ho lasciato e mi perseguita»

PADOVA - Aggredita in strada dall'ex compagno, 40enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per atti persecutori e violenza sessuale. La sera di ieri, 6 gennaio, una ragazza italiana di 24 anni si trovava in via Gabelli con un amico quando si è ritrovata davanti il suo ex, un 40enne colombiano. L'uomo l'ha aggredita, spingendola così violentemente da farla cadere. La ragazza ha chiamato subito la polizia e quando gli agenti sono arrivati hanno trovato l'uomo decisamente poco collaborativo: era ubriaco fradicio.

Una volta in questura, il 40enne ha dato di matto e ha cercato anche di scappare.

Nel frattempo la 24enne ha sporto querela e ha raccontato ai poliziotti di aver frequentato l'uomo per poco. Molto presto, infatti, aveva cominciato a mostrarsi geloso, ossessivo e l'aveva violentata mentre dormiva. Così lei lo aveva lasciato. In più occasioni il 40enne aveva tentato di riavvicinarsi alla giovane, le inviava mail, si faceva trovare sotto casa o al lavoro. Ma lei lo aveva sempre respinto. Così sono scattati arresto e denuncia.