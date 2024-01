Padova. Maltratta e violenta la moglie, 37enne considerato socialmente pericoloso: uscito dal carcere, è stato espulso

PADOVA - Espulso per la sua pericolosità sociale un 37enne che maltrattava e violentava la moglie. Nella giornata di ieri, 3 gennaio, il prefetto di Padova ha emesso il provvedimento di espulsione, eseguito dagli agenti della polizia patavina.

L'uomo, un 37enne moldavo irregolare, è stato accompagnato a Bergamo.

Il 37enne è arrivato in Italia nel 2007 e ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Titolo revocato nel gennaio 2023 dal questore di Padova a seguito di una condanna della Corte di Appello di Bologna. L'uomo è sempre stato possessivo nei confronti della moglie, una 36enne, con cui viveva in provincia di Parma. Ma dal 2016 la situazione è peggiorata. La controllava perché sospettava avesse un amante. E così la violenza è diventata cieca, la picchiava con calci e pugni. Fino a violentarla completamente ubriaco. Lei lo ha denunciato e l'uomo è stato condannato a 2 anni e 2 mesi per maltrattamenti e violenza sessuale aggravata nel 2022. Scarcerato, è stato considerato socialmente pericoloso e per questo espulso.