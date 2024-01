Codice rosso ad Isola della Scala. Maltratta la madre e le accende il gas in casa: «Tra poco esploderà tutto». Ventiquattrenne arrestata

VERONA - Violenze famigliari, scattati due "Codice rosso" ad Isola della Scale e a Soave nei primi giorni del 2024. A Isola della Scala, i carabinieri di Villafranca di Verona arrestato una cittadina rumena di anni 24, poiché ha violato il divieto di avvicinamento nei confronti della madre e le era stato imposto di allontanarsi dalla casa famigliare. Provvedimento scaturito a seguito delle lesioni aggravate e dei maltrattamenti che la donna faceva nei confronti della madre con cui viveva. I carabinieri, intervenuti nell’abitazione di Isola della Scala dove era stato segnalato un litigio in atto, si sono trovati costretti a bloccare la ragazza la quale scendendo per le scale, gridava di fuggire via perchè da lì a poco sarebbe esploso l’appartamento, dato che aveva lasciato aperto il gas della cucina. La donna è stata anche trovata in possesso di un coltello da cucina nella borsetta ed è stata arrestata e trattenuta a disposizione dell'autorità giudiziaria di Verona in attesa della convalida del provvedimento.

A Soave, 34enne perseguita la compagna

Stalker di 34 anni italiano è stato arrestato dai carabinieri ieri, 3 gennaio, accusato del reato di atti persecutori. La giovane vittima, a fine dicembre scorso, aveva raccontato ai Militari di vivere uno stato di ansia e timori costanti e che in più occasioni, il compagno in preda alla gelosia l’aveva pedinata e percossa, tanto da costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita. Le immediate indagini condotte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Verona hanno confermato il comportamento persecutorio e violento dell’uomo, che non tollerava che la donna avesse manifestato la volontà di interrompere la loro relazione sentimentale. Per tale ragione l’Autorità Giudiziaria scaligera richiedeva una misura cautelare nei confronti del 34enne che ha trovato accoglimento da parte del gip presso il Tribuanle di Verona che emetteva un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carecere, poi eseguita dai Carabinieri. All’esito delle formalità di rito, l’uomo è stato portato nel carcere di Montorio.