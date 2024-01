Ragazza a terra a bordo strada: non sa perchè. Soccorsa da automobilisti e Suem

VALDOBBIADENE - Una giovane donna è stata soccorsa questo pomeriggio, 3 gennaio 2024, in una via periferica di Valdobbiadene (Treviso), dopo essere stata notata da alcuni automobilisti stesa a terra in stato confusionale. Presa in consegna dal Suem 118, la ragazza non è stata in grado di fornire spiegazioni sul suo stato. Sull'episodio stanno compiendo accertamenti i Carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA