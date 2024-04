Neve a Valdobbiadene, il sindaco Luciano Fregonese: «In diversi tratti sono caduti anche 50 centimetri»

VALDOBBIADENE (TREVISO) - Nevicata a Valdobbiadene. Gli operai del Comune, con i camion con la lama e gli unimog, sono al lavoro da ieri mattina, 23 aprile, per pulire le strade: da via San Francesco fino alle Pianezze, strada Endimione e via Bosco del Madean. «In diversi tratti si rilevano più di 50 centimetri di altezza della neve - spiega il sindaco Luciano Fregonese sulla sua pagina Facebook -.

Per chi in questi giorni andrà sulle nostre montagne, prestare attenzione ai mezzi d'opera, salire con pneumatici invernali o con catene a bordo».