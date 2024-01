Porta la figlia 14enne al pronto soccorso, lei confessa ai medici: «Mi ha picchiata perché non voglio sposarmi»

PADOVA - «Mi ha picchiata perché non voglio sposarmi». Questa la confessione di una 14enne straniera residente nella cintura urbana di Padova. La ragazzina è stata portata ieri, 3 gennaio, al pronto soccorso dal papà. Quando i medici l'hanno visitata hanno cominciato ad avere dei sospetti: sembrava fosse stata percossa. Intuendo che qualcosa non andava hanno chiamato i carabinieri e assieme a loro hanno cercato di far parlare la 14enne.

La giovane dopo un po' è scoppiata a piangere e ha spiegato la situazione: il padre aveva combinato il suo matrimonio con un amico di famiglia ma lei non ne voleva sapere. E così l'aveva picchiata. Della vicenda è stata messa subito al corrente l'autorità giudiziaria. Il padre è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.

Della vicenda sono al corrente anche i servizi sociali del Comune che stanno collaborando con i carabinieri e la magistratura per tutelare la minorenne.