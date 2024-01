Padova. Stalker si presenta sul posto di lavoro dell'ex compagna, lei fa intervenire i carabinieri: lo aveva denunciato più volte

PADOVA - Arrestato un uomo di 46 anni per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. I carabinieri hanno preso in custodia un italiano residente a Treviso, su segnalazione di una donna di 49 anni. La vittima aveva già denunciato ripetuti comportamenti molesti da parte dell'ex fidanzato, con il quale aveva avuto una relazione di tre anni conclusasi nel 2022. Nonostante un ammonimento notificato dal questore di Padova nell'ottobre 2023, il 46enne non ha cessato le sue azioni persecutorie. Queste includevano visite frequenti sotto casa e davanti al luogo di lavoro della donna, oltre a continue telefonate moleste.

L'ultimo episodio si è verificato il 10 gennaio, quando l'uomo si è presentato sul posto di lavoro della vittima, affermando di consegnare un regalo di Natale.