PADOVA - Entro la prossima estate riapriranno i cantieri della nuova curva dell’Euganeo e tutto dovrebbe essere pronto entro fine anno. Dopo oltre un anno di stallo - i lavori si sono bloccati nel novembre del 2022 in seguito ad un’inchiesta della procura che ha visto indagati inizialmente anche il sindaco Sergio Giordani e l’assessore allo Sport Diego Bonavina: le loro posizioni, però, successivamente sono state archiviate - a Palazzo Moroni ora è corsa contro il tempo per riaprire il cantiere in via Nereo Rocco.

L’ATTO

A certificare la ripartenza è una delibera fatta approvare in giunta dall’assessore allo Sport Diego Bonavina in cui si stanziano 88 mila euro per il collaudo statico delle strutture (compresa la grande trave di acciaio che sovrasta la gradinata) realizzate fino ad ora da Esteel, l’azienda che si è aggiudicata l'appalto dell’opera e che è finita sotto inchiesta. Stando a quanto trapela da Palazzo Moroni, entro la metà di marzo le procedure legate al collaudo dovrebbero essere terminate. A quel punto ad arrivare in giunta sarà il progetto esecutivo dei lavori necessari a terminare l’opera. A seguire sarà pubblicato il bando di gara che, salvo imprevisti, dovrebbe essere aggiudicato prima dell’estate. Secondo lo “Stato di consistenza”, ovvero il calcolo delle opere già realizzate e quelle che restano da fare nel cantiere, messo nero su bianco dal Comune, Esteel avrebbe realizzato circa il 50% del progetto, di conseguenza i lavori messi in gara dovrebbero valere circa 3 milioni di euro. Per evitare quello che è successo con l’azienda in questione, Palazzo Moroni opterà per un bando di gara in cui saranno invitate a partecipare 10 aziende che godono della fiducia dell’amministrazione. A quel punto dovrebbero riaprirsi i cantieri.

I TEMPI

Cantieri che dovrebbero essere realizzati in due stralci. Il primo dovrebbe durare 45 giorni e prevede l’installazione della copertura, già presente, la messa in funzione degli ascensori, i lavori legati alla sicurezza e la predisposizione dei seggiolini. Parte integrate dell’intervento sono anche alcune procedure burocratiche legate all’agibilità della nuova struttura. Altri due mesi serviranno invece per il secondo stralcio che si concentrerà sui due palazzetti ricavati tra la vecchia e la nuova curva. Il progetto contempla anche l'installazione di una grande trave di chiusura. È prevista poi la realizzazione dei corpi di collegamento tra la nuova curva e il resto dello stadio, una soluzione che dovrebbe creare un effetto estetico più gradevole, anche perché andrà a nascondere in parte i vecchi spalti non più utilizzati. Salvo imprevisti, dunque, tutto potrebbe essere pronto entro la fine dell’anno. Ma cosa prevede il progetto su cui da anni sta lavorando Bonavina? Come prima cosa, è stata eliminata la pista di atletica. Attualmente, poi, la curva sud dista dalla porta circa 60 metri. Nel progetto realizzato dall'architetto Giulio Muratori, a lavori finiti, la distanza scenderà, appunto a 6 metri. La capienza della Sud sarà di 3.200 spettatori. Non solo. Sarà incorniciata da una struttura semiovale e collegata ai settori Ovest ed Est da due moduli all'interno dei quali troveranno posto un bar, un ristorante e i servizi igienici.

OLTRE AL CALCIO

Sono previste due nuove palestre, una sarà dedicata al basket, mentre l'altra avrà una destinazione polifunzionale e, con ogni probabilità diventerà il punto di riferimento per il Calcio a 5. É prevista anche la realizzazione di 9 ascensori. L’appalto vale 7,2 milioni di euro, di questi 5,8 avrebbero dovuto andare ad Esteel che però ha realizzato la metà dei lavori. Il resto sarà corrisposto all’azienda che si aggiudicherà entro la prossima estate l’appalto.