PADOVA - Si vede sempre più la luce in fondo al tunnel nel travagliato cantiere della nuova curva sud dello stadio Euganeo, da tempo praticamente completata, ma ancora tristemente vuota per le note controversie legate al precedente appalto. Pur mantenendo ancora una certa prudenza, la possibilità di vederla finalmente aperta al pubblico a settembre del prossimo anno appare ora tutt’altro che remota, a maggior ragione dopo le ultime novità, illustrate lunedì alla società e al gruppo di tifosi sin dall’inizio coinvolti dall’Amministrazione comunale, nella persona dell’assessore allo Sport Diego Bonavina.



CONTEGGIO DELLE SPESE

Nei giorni scorsi sono stati infatti completati i collaudi degli interventi finora realizzati ed è conseguentemente pronto il cosiddetto stato di consistenza generale, ovvero la relazione che attesta quanto finora realizzato e speso dalla precedente ditta, l’azienda romana Esteel, per la struttura e per l’acquisto dei materiali e degli accessori, compresi quelli non ancora messi in opera. «Si tratta di un passaggio fondamentale – spiega Bonavina – perché senza questi adempimenti non si poteva procedere all’appalto per il completamento dei lavori. Nonostante la situazione decisamente complessa, non ci siamo mai fermati e mancava questo passaggio con il quale si apre uno spiraglio importante. Adesso possiamo affidare l’incarico per la progettazione definitiva che durerà novanta giorni e sarà seguita dalla gara e dai lavori».

Per questi ultimi ci saranno due differenti stralci che però avranno tempi molto ravvicinati. Il primo, denominato messa in sicurezza della curva sud, consiste in realtà nel suo completamento: dovrebbe esaurirsi in circa 45 giorni. Tra i principali interventi da portare a termine in questa fase, l’installazione della copertura, già presente sul posto, la messa in funzione degli ascensori, a loro volta già pronti nella sede dell’azienda incaricata, i lavori legati alla sicurezza e la collocazione dei seggiolini, senza dimenticare gli aspetti più strettamente burocratici finalizzati all’agibilità del nuovo e atteso settore dell’Euganeo.



I 45 giorni diventeranno poi due mesi e mezzo o tre, considerando il secondo stralcio dei lavori che riguarderà in particolare i due palazzetti ricavati tra la vecchia e la nuova curva. In questo caso c’è soprattutto da installare un’enorme trave di chiusura, ma nell’ambito del secondo stralcio sarà pure contemplato un intervento a cui i tifosi tengono particolarmente e per il quale si sono spesi con grande determinazione. Ci riferiamo ai corpi di collegamento tra la nuova curva e il resto dello stadio che garantiranno un effetto estetico decisamente migliore, anche perché andranno in parte a nascondere la parte degli spalti non più utilizzabile. Per quest’opera, che potrebbe a sua volta diventare un elemento di distinzione dell’Euganeo immaginando dipinto il logo del biancoscudo o dei murales raffiguranti personaggi fondamentali nella storia del Padova, sono a disposizione 300mila euro.

Tra le componenti più attive della tifoseria sul fronte stadio il gruppo Facebook “Padova non merita l’Euganeo” che così scrive sulle ultime novità: «Attualmente con l’aiuto dell’architetto Pietro Loteni stiamo lavorando insieme a Comune, società e tifoseria alla creazione di un render che definisca il colore dei seggiolini e l’abbellimento dei raccordi sopracitati e che verrà presentato in seguito». Dopo tante traversie e incidenti di percorso, dunque, il 2024 potrebbe essere l’anno del nuovo corso dell’impianto di viale Nereo Rocco: «Auspichiamo che i lavori riprendano al più presto insieme al processo di miglioramento di tutto l’impianto perché l’intera tifoseria ribolle dalla voglia di entrare nel nostro nuovo settore atteso da più di trent’anni».