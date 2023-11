PADOVA - Il 13 novembre, com’è noto, in tribunale prima udienza del processo in cui sono coinvolti i rappresentanti legali delle due ditte che stavano costruendo la nuova curva sud dell’Euganeo. Il Comune si è costituito parte civile contro di loro, escludendo però i suoi dirigenti coinvolti nella vicenda per non aver controllato le procedure. La novità è che ieri la Giunta oltre a ratificare la consulenza dell’avvocato Leonardo Arnau ha deciso che chiederà anche i danni alle due società. Un procedimento questo che il giudice rimetterà alla parte civile per la quantificazione al termine del processo di primo grado.