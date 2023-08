PADOVA - Non solo turbata libertà degli incanti e subappalto illecito. Nell'inchiesta sulla realizzazione della nuova Curva sud dello stadio Euganeo tre indagati devono rispondere anche del reato di lesioni personali colpose. Sì, perchè, grazie alle intercettazioni, gli inquirenti hanno scoperto che i legali rappresentanti delle due ditte che stavano realizzando la struttura per il Comune - la Esteel srl e la Tecnoedil srl - hanno cercato di insabbiare anche un grave infortunio sul lavoro: un dipendente dell'azienda bresciana, infatti, privo di patente per la gru, si è messo ai comandi del mezzo, ha agganciato per sbaglio un altro operaio facendolo cadere rovinosamente sui gradoni della nuova curva, causandogli lesioni per 60 giorni di prognosi (di cui 10 passati ricoverato in ospedale). I due titolari e il dipendente alla guida della gru si sarebbero poi accordati, con la complicità della vittima e di un testimone (accusati di favoreggiamento) per raccontare allo Spisal, che indagava sul fatto, una versione che avrebbe tutelato i due imprenditori. Complici anche il ferito e un testimone.

L'avviso di garanzia

Gli indagati hanno ricevuto in questi giorni la notifica della conclusione delle indagini preliminari, firmata dal pubblico ministero Benedetto Roberti il 24 luglio. L'avviso di garanzia è arrivato al responsabile dei Lavori pubblici Stefano Benvegnù (per il reato di sub-appalto illecito), al geometra comunale Giacomo Peruzzi, direttore dei lavori (sub-appalto illecito), all'ingegnere Elio Scirocchi, legale rappresentante dell'impresa Esteel di Viterbo che ha vinto l'appalto (turbata libertà degli incanti, sub-appalto illecito, cooperazione nel delitto colposo, lesioni personali colpose), a Giovanni Vattiato, titolare della Tecnoedil di Brescia che ha ottenuto il subappalto (sub-appalto illecito, cooperazione nel delitto colposo, lesioni personali colpose), e ai tre dipendenti di Tecnoedil Maruizio Norbis di Palazzolo sull'Oglio, 51 anni, (cooperazione nel delitto colposo e lesioni personali colpose), Claudio Pasinelli di Palazzolo sull'Oglio, 45 anni (favoreggiamento personale) e Ledian Xoxi, albanese di 40 anni (favoreggiamento personale). I legali rappresentanti di Esteel srl e Tecnoedil srl, ovvero, Schirocchi e Vattiato, inoltre, sono iscritti nel registro degli indagati per lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le accuse

Scirocchi deve rispondere per turbata liberà degli incanti in quanto, come si legge nel documento, "con mezzi fraudolenti, rappresentando una capacità imprenditoriale non corrispondente al vero, con artifizi e mendacio, turbava la gara circa il pubblico incanto per l'appalto del Comune di Padova per la costruzione di nuovo palazzetto per il basket, nuovo palazzetto polifunzionale e nuova curva Fattori-stadio calcio, sì da favorire a sé l'aggiudicazione dell'appalto (avendo anche offerto una consegna lavori con abbattimento della metà del tempo previsto dai progetti stesso Comune e migliore qualità/prezzo). Difettando la Esteel Srl di struttura e mezzi e forza lavoro, doveva la stessa avvalersi di istituto di sub affidamento in principalità in favore della ditta Tecnoedil, celando contratti di subappalto non autorizzati, e utilizzandosi anche illecitamente contratti con terze ditte sia da pane della Esteel e Tecnoedil di "accordo per distacco temporaneo di lavoratore". Essendosi omessa in sede di gara pubblica qualsiasi rappresentazione della reale struttura organizzativa della poi aggiudicatrice Esteel e valutazione di affidabilità e capacità operativa della stessa: "con conseguente alterazione del regolare funzionamento e della libera partecipazione alla gara".

L'incidente nascosto

Attraverso le intercettazioni telefoniche, inoltre, gli inquirenti hanno scoperto un grave infortunio sul lavoro. Norbis, infatti, si sarebbe messo alla guida di una gru nel cantiere, nonostante fosse sprovvisto dell'abilitazione all'utilizzo di questo macchinario. Compiendo maldestramente la manovra, l'operaio ha agganciato per la cintola e alzato per metri il collega Claudio Pasinelli, che poi è caduto rovinosamente sui gradoni degli spalti, sotto gli occhi di Lfisn Xoxi. Vista la situazione, dopo l'incidente, Vattiato, Norbis e Scirocchi si sarebbero sentiti per trovare una versione da raccontare allo Spisal che non mettesse nei guai le aziende, che non avrebbero rispettato le misure di sicurezza. Versione che poi è stata raccontata anche da Pasinelli in Pronto soccorso: «Sono caduto da solo». Motivo per cui anche la vittima è stata accusata di Favoreggiamento personale, assieme al collega Xoxi che avrebbe per lo stesso motivo testimoniato il falso. Una versione che venne ritenuta realistica, tanto che lo Spisal chiese l'archiviazione degli atti alla Procura.