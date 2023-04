Padova. Inchiesta stadio Euganeo, archiviate le accuse contro Giordani e Bonavina

PADOVA - Archiviate le posizioni di Sergio Giordani e Diego Bonavina per quanto riguarda l'inchiesta sulla curva sud dello stadio Euganeo. Il sindaco e l'assessore erano accusati di concussione. Restano indagati, invece, gli altri 4 coinvolti, l’ex Rup (responsabile unico del procedimento per il Comune) Stefano Benvegnù, il direttore dei lavori per il Comune, Giacomo Peruzzi, Elio Scirocchi (legale rappresentante dell’impresa Esteel di Viterbo che ha vinto l’appalto) e Giovanni Vattiato (titolare della Tecnoedil di Brescia che ha ottenuto il subappalto illecito).

Secondo le prime ipotesi della Procura di Padova dietro le continue pressioni di Giordani e Bonavina ai tecnici comunali c’era un preciso fine elettorale: volevano presentarsi con la curva pronta alle elezioni dello scorso 13 giugno, quindi per un proprio interesse e non per quello della collettività. Secondo la difesa, invece, l’unico interesse era rispettare i tempi previsti dal contratto d’appalto e riuscire ad aprire la curva ai tifosi per Padova-Palermo, la finale dei play-off di serie C prevista il 5 giugno.

L'indagine: quando tutto è cominciato

Tutto è iniziato per un esposto depositato in Procura relativo ai lavori di ammodernamento dello stadio Euganeo con la trasformazione della curva sud e la realizzazione di due palazzetti dello sport per le attività di base. Appalto da cinque milioni e ottocentomila euro, finanziati da Credito Sportivo, Coni e Fondazione Cariparo, e assegnato all’impresa edile Esteel. E così erano scattate le indagini da parte dei militari della guardia di finanza. Gli investigatori avrebbero scoperto come a eseguire i lavori per la nuova curva sud non sia stata la ditta di Viterbo, ma invece la bresciana Tecnoedil. Lavori per altro che sarebbero andati a rilento per mancanza di manodopera. Durante alcuni controlli ai cantieri, le Fiamme gialle avrebbero trovato solo pochi operai impegnati nella costruzione. Addirittura in alcuni casi anche un solo muratore e un geometra. In particolare la Procura ha contestato la mancata vigilanza su quanto stava accadendo.