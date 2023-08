PADOVA - «Non so quando potranno riprendere i lavori all'Euganeo. Ci vorrà tempo, probabilmente mesi, anche perché Esteel non sta collaborando». Chi sperava in tempi brevi per la riapertura dei cantieri rimarrà sicuramente deluso. Nonostante le proteste degli ultras che, proprio sulla nuova curva sud, qualche giorno fa hanno attaccato frontalmente l'amministrazione comunale definendola "senza dignità" e la polemica innescata dal consigliere di Fratelli d'Italia Enrico Turrin che ha sparato a zero contro l'incapacità del Comune di portare a termine l'opera, ieri il sindaco Sergio Giordani non ha nascosto il suo pessimismo sul riavvio dei lavori in via Nereo Rocco.



Lavori che, è giusto ricordarlo, sono fermi dal novembre dell'anno scorso, ovvero da quando è stata resa pubblica l'indagine della Procura. Inchiesta che inizialmente ha visto indagati anche Giordani e l'assessore allo Sport Diego Bonavina. Le loro posizioni, però, la scorsa primavera sono state archiviate. «Ho piena fiducia della magistratura e mi auguro che questa vicenda si possa concludere, non solamente dal punto di vista giuridico ha premesso il primo cittadino e mi auguro che al più presto la curva possa essere ultimata. Purtroppo con operazioni di questo tipo, ci sono sempre dei rischi. Anche partendo con le migliori intenzioni, possono esserci sempre degli inghippi».



«Anche se non è bellissimo, io sono affezionato all'Euganeo, per questo voglio portare a termine questa operazione. Non sarà facile, però, - ha messo le mani avanti il primo cittadino Come prima cosa, deve essere ultimato lo stato di consistenza con Esteel, ovvero l'azienda che si era aggiudicata l'appalto. Un'operazione per nulla semplice, dal momento che l'azienda non sta collaborando con la nostra amministrazione per concludere questa procedura».

Una procedura in cui si stabilisce il valore delle opere già realizzate e senza la quale non è possibile mettere in gara i lavori per terminare la curva. Proprio per questo Giordani ha voluto essere chiaro: per la riapertura dei cantieri ci sarà parecchio da aspettare e, probabilmente, tutto è rinviato all'anno prossimo. «In tutta sincerità, i tempi per il riavvio dei lavori non li conosco, non li sa nessuno ha scandito il sindaco Si potrebbe ipotizzare dicembre, gennaio, marzo, aprile, settembre ma, fino a che non avremo lo stato di consistenza, non si potrà fare nulla. E la mancata collaborazione da parte di Esteel non aiuta. Non vanno poi dimenticati i tempi legati alla nuova gara». Non solo Stadio, però.



GLI ALTRI TEMI

Ieri, infatti, il primo cittadino è tornato anche su altre questioni come, per esempio, il trasporto pubblico. È dell'altro giorno la notizia che, solo in città, rispetto al 2013 Busitalia ha perso 9 milioni di passeggeri. «Non c'è ombra di dubbio che l'azienda stia vivendo un momento di grandissima difficoltà ha detto ancora il primo cittadino Comune e Provincia stanno cercando di trovare una soluzione per affrontate questa situazione e stano valutando alcuni provvedimenti per andare incontro alle loro richieste. Per risolvere il problema, però, la soluzione è solamente una: lo Stato deve mettere più risorse e deve farlo in fretta. Da quel che mi risulta, però, Busitalia non ha ancora ricevuto tutti i ristori legati al Covid».

Giordani, infine, è intervenuto nuovamente sull'accoglienza ai profughi. «Trovo comprensibili le protese dei piccoli Comuni ha concluso noi, però, continuiamo a fare la nostra parte e a collaborare con il Prefetto che mi ha assicurato che le palestre saranno liberate con l'inizio dell'anno scolastico. Su una questione, però, restiamo fermi: vanno evitati in tutti i modi i grandi hub in favore dell'accoglienza diffusa. Non vogliamo che si ripetano le situazioni che abbiamo vissuto in un recente passato».