Padova. Stadio Euganeo, si accelera per completare i lavori: affidato il progetto esecutivo per la curva sud

PADOVA - Stadio Euganeo, affidato il progetto esecutivo per il completamento della curva sud, dopo l'inchiesta che aveva bloccato i lavori. Il progettista è l'ingegner Cristian Lazzarin. La notizia è stata data oggi, 22 dicembre, dall'assessore Diego Bonavina.

Il Comune accelera con l'obiettivo di completare i lavori, eseguire il collaudo definitivo e aprire finalmente la curva ai tifosi.

La vicenda

I lavori erano stati bloccati a seguito dell'indagine della Procura di Padova che ha coinvolto la ditta Esteel, vincitrice dell'appalto, oltre a due tecnici comunali e la Tecnoedil che aveva il subappalto. Elio Scirocchi, amministratore della Esteel, è stato indagato per turbativa d'asta. Il subappalto illecito deriva dal fatto che in conseguenza di questo avrebbe subappaltato i lavori a un’altra società, la Tecnoedil di Brescia, priva delle necessarie autorizzazioni per il tetto dell’importo fatturato all’interno di un appalto pubblico. Fatto che vede indagato Giovanni Vattiato della Tecnoedil. I due tecnici comunali sono accusati di subappalto non autorizzato per non aver bloccato i lavori una volta a conoscenza della irregolarità.

In un primo tempo erano stati indagati anche il sindaco Sergio Giordani e l'assessore allo Sport Diego Bonavina per concussione, indagine poi archiviata.