Padova. Spaccata al bar del centro per rubare il fondo cassa: caccia ai ladri

PADOVA - Spaccata per rubare il fondo cassa del bar. La vittima del colpo è Franco Righetto, titolare del caffè Ellisse, situato in via Umberto I. Intorno alle 6 di questa mattna, 28 febbraio, un passante ha notato un uomo uscire dalla finestra del locale con in mano un sacchetto nero. Poi si è allontanato in fretta in sella a una bici.

Nel sacchetto verosimilmente c'era il fondo cassa, 100 euro. La polizia scientifica ha effettuato i rilievi e ora è caccia ai ladri.