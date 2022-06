Spaccata al Kuadrifoglio, spariti decine di profumi e creme: in azione commando di 7 banditi

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - Un commando composto da almeno sette malviventi incapucciati ieri notte, 14 giugno alle 23,30 ha assaltato il negozio Kuadrifoglio di via Margarise ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche. Armati con delle mazze hanno sfondato le vetrine dell'attività commerciale e sono penetrati all'interno. In pochi minuti hanno arraffato decine di profumi e prodotti di cosmesi delle più note marche. Una volta paghi del bottino sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

Pochi istanti dopo sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Sono state acquisite le immagini di videosorveglianza del locale con l'obiettivo di raccogliere spunti investigativi decisivi alla cattura della banda. Non è dato sapere al momento con quali mezzi siano fuggiti i banditi. Non è ancora stata fatta una stima precisa dei danni, che comunque ammonterebbero a qualche decina di migliaia di euro. Sul luogo sono arrivati decine di residenti che hanno udito il frastuono dei vetri in frantumi e volevano sincerarsi di cosa fosse capitato. Cesare Arcolini