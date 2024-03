Mestre. Spaccata alla sede di Ada Veneto, l'associazione che si occupa degli anziani: «È il quarto atto vandalico, siamo senza parole»

MESTRE - Quarto atto vandalico in un anno: danni materiali che mettono a rischio il lavoro dell'organizzazione. «Siamo profondamente dispiaciuti nel dover informare che la sede di Ada Veneto Venezia è stata nuovamente oggetto di un vile atto vandalico, per la quarta volta in un anno», ha commentato Mauro di Matteo, presidente di Ada Veneto Venezia. È accaduto nella sede di via Bissolati a Mestre.

«Nonostante - continua il presidente - siano state rinforzate le misure di sicurezza, con l'installazione di allarmi e porte più resistenti, questi individui senza scrupoli sono riusciti comunque a violare la sede, causando danni materiali e mettendo a rischio il lavoro dell’organizzazione.

Questi attacchi ci lasciano senza parole: siamo un’associazione di volontariato che si impegna, ogni giorno e con dedizione, nell'aiutare il prossimo. Ci chiediamo quindi cosa possa spingere qualcuno a compiere queste azioni, che portano più danni che altro. Teniamo tuttavia a sottolineare che l'energia e l'entusiasmo che derivano dal nostro impegno nel servire la comunità sono più forti di qualsiasi atto di vandalismo. Siamo grati per ogni sorriso e ogni parola di gratitudine che riceviamo da coloro che aiutiamo. È questo sostegno che ci dà la forza di continuare la nostra missione».

«Il nostro sostegno - spiega Debora Rocco, Segretaria Generale Uilp Veneto - va, ora più che mai, agli amici di Ada Veneto, nella speranza che riescano a non lasciarsi abbattere dalle difficoltà. Chiediamo alla comunità di unirsi a noi nel condannare questi atti vandalici e di continuare a sostenere l’associazione, sempre impegnata a favore del bene comune. Al presidente Mauro di Matteo esprimiamo la nostra vicinanza e il nostro supporto».