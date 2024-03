Spaccata al phone center, il racconto del titolare: «Svegliato in piena notte dalla signora che abita vicino al negozio»

CONEGLIANO - "Spaccata" notturna all'Internet Point di via Colombo a Conegliano. Ad allertare il titolare Ahmed è stato un residente di un vicino condominio, che ha assistito "in diretta" alla scena e allertato subito il "112" dell'Arma. «Verso le tre e mezza ci hanno chiamato i vicini che abitano sopra il negozio, dicendoci che la porta del phone center era stata sfondata. La signora aveva anche già avvisato i Carabinieri, che sono intervenuti in tempi rapidi e, dopo un breve inseguimento, hanno beccato il ladro» racconta Ahmed. L'arrestato in flagranza di reato, uno straniero poco più che maggiorenne, inseguito e fermato dai militari dell'Arma, è stato trovato in possesso di un centinaio di euro in contanti (denaro corrispondente al fondo cassa del negozio). Trovate anche una trentina di schede telefoniche asportate dal medesimo negozio di cui il giovane si era disfatto e gettato a terra. Messo alle strette, il ragazzo ha anche indicato il luogo ove aveva gettato l'attrezzo da scasso utilizzato per forzare la serranda e infrangere il vetro: un rudimentale arnese formato da un tubo di acciaio ed un ferro ricurvo all'estremità, recuperato poco distante dal negozio in una cabina pubblica di climatizzazione e posto sotto sequestro.

L'arrestato dovrà rispondere di furto aggravato e sarà giudicato stamane per direttissima in tribunale a Treviso.

(Video di Pio Dal Cin)