Spaccata in farmacia all'alba: con l'auto sfondano la vetrina. Danni ingenti, rubate poche centinaia di euro

NOVENTA PADOVANA - Hanno utilizzato una Fiat Panda in retromarcia per sfondare la vetrata. Due colpi ben assestati e il cristallo è crollato. Spaccata oggi 11 settembre, alle 4,40 del mattino, alla Farmacia Perin di Noventa Padovana. Tre banditi sono arrivati in via Noventana con l'utilitaria, poi hanno sfondato il vetro d'ingresso e sono penetrati all'interno. Il colpo è durato meno di dieci minuti. Manca all'appello qualche centinaio di euro. Da un primo inventario pare che i banditi non abbiano asportato medicinali. Una volta paghi per il bottino sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Sul posto i carabinieri per il sopralluogo. Tra i primi a recarsi in farmacia per sincerarsi di cosa fosse accaduto, il sindaco Marcello Bano e l'assessore alla Sicurezza Nicola Cannistraci. La fuga dei malviventi è proseguita in direzione riviera del Brenta nel veneziano.