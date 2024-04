NOVENTA (PADOVA) - Dopo Ponte di Brenta e Vigonza, ecco un terzo furto di brioche immortalato dalle telecamere. É accaduto nei giorni scorsi all'esercizio commerciale "Cogli l'attimo" di via Oltrebrenta a Noventa Padovana. Un uomo arrivato in bicicletta si è portato via l'intero vassoio destinato alla clientela, appena appoggiato fuori dal locale dal pasticcere di fiducia.

Ladro goloso, porta via le paste

Le telecamere hanno ripreso un uomo con una bicicletta rossa davanti al bar prima dell'orario di apertura. Dopo essersi accertato che il pasticcere aveva già portato il cabaret di paste, si è calato un berretto sugli occhi, si è alzato il colletto del giubbotto e ha parcheggiato la bici. Due passi a piedi e dentro un sacchetto verde ha sistemato la colazione dei clienti. É poi rimontato in bici e ha fatto perdere le proprie tracce. La brutta sorpresa si è materializzata qualche minuto dopo quando la titolare del bar, una cittadina cinese, ha appurato che le paste da servire alla clientela si erano volatilizzate. Sperando in un ritardo da parte del corriere della pasticceria ha atteso invano fino alle 8, poi ha avvisato il proprietario del bar e gli ha chiesto di visionare le immagini a circuito chiuso. Si è visto lo sconosciuto che, approfittando dell'assenza di testimoni, si è portato via tutto e si è defilato. Il fatto che si sia allontanato a bici, come del resto il "ladro" di Vigonza e di Ponte di Brenta, fa ipotizzare che l'ennesimo affamato dimori non distante dal luogo del furto.

Le somiglianze con gli altri furti

Nell'arco di tre chilometri già tre bar hanno subito da inizio aprile lo stesso furto. Non si tratta di un ladro che imperversano nella zona, ma più probabilmente di tre persone distinte. Ad accomunare i casi il fatto che tutti i locali oggetto delle "intrusioni" sono gestite da personale cinese e sono dotate di sistema di videosorveglianza. Chi ha colpito in via Oltrebrenta ha visto sicuramente che gli occhi elettronici puntavano sull'ingresso del locale, ma evidentemente il bisogno di portar via qualcosa da mangiare era più forte. Si sono volatilizzate una quindicina di paste, come già capitato negli altri due locali. L'esercente di Noventa per evitare ulteriori ammanchi ha chiesto ed ottenuto dalla pasticceria che la rifornisce di posticipare di un'ora la consegna del vassoio in modo da essere già dietro il bancone quando arriva.

Le ipotesi

I furti in serie sarebbero opera di senzatetto o persone in difficoltà. Questo, se da un lato tranquillizza le forze dell'ordine, dall'altro evidenzia come nell'immediato hinterland padovano vi siano situazioni di crisi economica e di degrado che non possono essere trascurate. Le amministrazioni comunali sono al corrente di quanto è accaduto e si stanno muovendo per identificare i disperati che si cibano di brioche e probabilmente non hanno neppure un tetto sotto cui dormire.