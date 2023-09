Padova, 190mila vestiti sequestrati in una azienda di zona industriale

PADOVA - Nei giorni scorsi, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, i finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sottoposto a sequestro 190mila capi d’abbigliamento, privi di etichette o carenti delle informazioni minime per i consumatori.

L’operazione, condotta dai Baschi Verdi del Gruppo, è scaturita da un’autonoma attività informativa volta al contrasto del commercio di prodotti irregolari e ha consentito di individuare un’azienda, operante nella zona industriale di Padova, che poneva in vendita la merce in rassegna.

All’atto dei preliminari accertamenti, i militari appuravano che i prodotti erano privi di etichette o, nella maggior parte dei casi, recavano etichette, a vario titolo, non regolari, in quanto recanti denominazioni delle fibre diverse da quelle normativamente previste, espresse solo in sigle, in ordine non decrescente (ossia con indicazione invertita del peso delle fibre, facendo precedere la percentuale minore a quella maggiore) o in lingua non italiana.

Per tali motivi, tutti i capi d’abbigliamento sono stati messi a disposizione della Camera di Commercio di Padova per le determinazioni di propria competenza.