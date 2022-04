Schianto sulla Statale 516, cinque persone ferite: interviene l'elisoccorso, traffico in tilt

CODEVIGO - Incidente stradale oggi, 28 aprile, attorno alle 18 lungo la 516 all'altezza dell'incrocio di Codevigo direzione Chioggia. Per cause ora al vaglio dei carabinieri, si sono scontrate due auto. Il bilancio è di cinque feriti, nessuno al momento verserebbe in pericolo di vita. Sul posto oltre ai militari dell'Arma sono giunti più mezzi del Suem 118 anche con l'ausilio dell'elisoccorso. Due dei cinque feriti, i più lievi sono stati trasportati al vicino ospedale di Piove di Sacco. Gli altri tre, con ferite di media gravità sono invece stati portati all'ospedale di Padova. Sulla dinamica che ha portato allo schianto al momento stanno facendo chiarezza i carabinieri. La viabilità lungo la 516, visto anche l'orario di punta, sta subendo importanti ripercussioni, con i mezzi fatti transitare lungo arterie secondarie.



