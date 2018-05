I redditi dei politici del Comune: Lonardi il più ricco di tutti

di Alberto Rodighiero

PADOVA - E' Ubaldo Lonardi il Paperone del consiglio comunale. In giunta, invece, a sorpresa Diego Bonavina si scopre più ricco del sindaco Sergio Giordani. Sono questi i dati salienti sui redditi di consiglieri comunali e degli assessori pubblicati sull'albo pretorio di palazzo Moroni.I redditi in questione sono relativi al 2017 e, quindi, si riferiscono all'anno d'imposta 2016. Redditi che, è giusto ricordarlo, sono al lordo di ogni tassazione. Detto questo, la classifica dei magnifici 5 del parlamentino di palazzo Moroni non potrebbe essere più trasversale. Al primo posto troviamo, appunto, il consigliere della lista Bitonci e vicepresidente del consiglio Ubaldo Lonardi che nel 2016 ha potuto contare su un reddito pari a 360.092 euro. Da destra a sinistra: sul secondo gradino del podio troviamo, invece, il presidente del consiglio comunale Giovanni Tagliavini (lista Lorenzoni) che può contare su un imponibile di tutto rispetto: 229.677 euro. Segue il capogruppo del Movimento 5 Stelle Simone Borile che l'anno scorso ha presentato una dichiarazione dei redditi da 163.310 euro. Al quarto posto si classifica, poi, l'ex sindaco Massimo Bitonci con 96.975 euro. Chiude la top five Luigi Tarzia della lista Giordani con 82.392...