PADOVA - Anche la città di Padova avrà la sua giornata "pride": sabato (inizio ore 17) si svolgerà la Pride Run, che gli organizzatori proclamano "il primo evento ludico-sportivo italiano in favore dell'inclusività, dei diritti civili e della solidarietà". Partirà da piazza Garibaldi e si dirigerà, con percorsi diversi, verso il Pride Village Virgo nel quartiere fieristico, dove in serata andranno in scena uno show con la presenza di numerosi personaggi dello spettacolo (tra cui Alba Parietti, Carmen Russo e Cristiano Malgioglio) e il live di Elettra Lamborghini. L'evento è stato presentato ieri a Palazzo Moroni dagli assessori Diego Bonavina, Margherita Colonnello e Antonio Bressa, e dalla consigliera Etta Andreella; inoltre da Federico Illesi e Lorenzo Bosio, direttori a vario titolo del Pride Village, Riccardo Bortolami e Michele Qualdi della Pink Run. Presenti anche i sostenitori dell'evento: Altair D'Arcangelo della Virgo Holding, Martina Fogagnolo della Italy Brooks e Marco D'Annolfi di Trash Italiano. «La Pride Run - hanno sottolineato gli organizzatori - nasce all'insegna dello sport, dell'amicizia e della voglia di stare insieme senza pregiudizi, nella convinzione che la pratica sportiva e il divertimento possano fare da volano nella promozione dei diritti e della libertà di tutte e tutti». L'amministrazione comunale sostiene in pieno questa manifestazione. «Padova è una città accogliente - ha detto il sindaco Sergio Giordani, intervenuto successivamente - e mi fa piacere che sia la prima in Italia ad ospitare un evento con queste precise caratteristiche».

I percorsi e la camminata

Tre saranno i percorsi che attraverseranno la città: 1 km, 5 km e 10 km, adatti ad ogni livello di preparazione atletica e ad ogni età; anche i bambini saranno liberi di correre o camminare con i propri genitori. I tragitti sono stati studiati per garantire la partecipazione delle persone con disabilità, che non dovranno spendere nulla e avranno inoltre diritto all'ingresso omaggio al party serale al Pride Village Virgo insieme al loro accompagnatore. Già dalle 11 in piazza Garibaldi sarà attivo il desk per iscriversi: il costo di 20 euro garantisce un pacco gara, ristoro e doccia. Chi vorrà la combinazione Pride Run più show serale pagherà 35 euro (il solo ingresso per lo show al Pride Village costerà 20 euro). I percorsi di 1, 5 e 10 km assomigliano in tutto e per tutto ad una marcia non competitiva, nulla di nuovo sotto il sole. Molto più caratterizzante appare invece la "Passeggiata #untaggable", una camminata colorata aperta a tutti dove ciascuno potrà sentirsi libero di vestirsi come meglio preferisce per esprimere tutta la propria personalità senza limiti e senza schemi preconfezionati, manifestando così il proprio orgoglio di essere come è e come si sente. Non è un caso, infatti che il percorso, da Piazza Garibaldi attraversi il ponte di Corso del Popolo, dove il marciapiede è dipinto con i colori della bandiera Rainbow, simbolo di libertà e di rispetto. Di lì proseguirà attraverso via Trieste, via Berchet, via Rezzonico e via Tommaseo, concludendosi all'ingresso principale della Fiera di Padova.

Il finale con Elettra Lamborghini

Poi la grande serata con il party al Village, dove Alba Parietti e Fernando Proce presenteranno uno show-evento con Cristiano Malgioglio, Carmen Russo, Regina, Sabrina Bambi, Le Dolce Vita, 24ore e Alberto De Pisis. Uno spettacolo che culminerà con l'atteso "live" di Elettra Lamborghini, che arriverà al Festival Lgbtqia+ con il nuovo album Elettraton, il secondo della sua carriera.