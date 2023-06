Padova. Nasce la Pride Run, tre percorsi e concerto finale «senza etichette»

PADOVA - La “Pride Run” è un evento unico nel suo genere che si terrà a Padova il 2 settembre e richiamerà alla partecipazione migliaia di persone. La manifestazione è il risultato della stretta collaborazione nata durante la pandemia di due grandi realtà padovane: la Pink Run e il Pride Village Virgo.

“Senza etichette” è il motto dell’evento che ha lo scopo di unire lo sport, il divertimento, i diritti e la cultura, in una grande festa dove ognuno può sentirsi libero di vestirsi come preferisce. Saranno disponibili tre percorsi, il primo di circa un chilometro partendo da Piazza Garibaldi alle 17 dove si marcerà fino ad arrivare in fiera tra musica e colori.

Sono disponibili anche altri due percorsi da 5 e da 10 chilometri per i più allenati. Dalle 22 in poi al Pride ci sarà un concerto con un super ospite a sorpresa e per finire il djset fino a tarda sera. «Abbiamo pensato anche alla cultura in questo evento con dei pacchetti per chi viene da più lontano - spiega Michele Qualdi, uno dei tre fondatori dell’iniziativa -. Per il momento ci hanno dato la disponibilità quattro strutture alberghiere così da incentivare anche la visita alla città di Padova tra musei e i monumenti simboli della città».

video di Madeleine Palpella