© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Improvviso malore per il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui. E' accaduto questa mattina alle 12, Bui è stato trasportato in ospedale e ricoverato. Ricevuta la notizia, il vice presidente vicario Marcello Bano, che si stava recando a Verona per un impegno lavorativo, è precipitosamente rientrato.