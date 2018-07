Nomadi sgomberati dai vigili ma prima devono pulire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Padova - La Polizia municipale sgombera un accampamento di nomadi nel parcheggio dello stadio Euganeo, ma prima li costringe a ripulire tutta l’area. Super lavoro in questi giorni per i vigili. In modo particolare i controlli hanno riguardato, Montà, le aree limitrofe allo Stadio Euganeo e corso Australia dove le famiglie nomadi sono solite occupare gli spazi davanti all’ex Foro Boario e il parcheggio di un distributore di carburante.Si tratta di nuclei composti fino a cinque - sei adulti e una decina di minori che, fino al qualche giorni fa, stazionavano abitualmente in un giardino pubblico in via Chiesanuova e nei pressi del complesso residenziale Padova 2000.Mercoledì pomeriggio, così, durante l’ ennesimo intervento, la Polizia Locale ha intimato ai nomadi di ripulire la montagna di rifiuti che avevano abbandonato vicino al loro insediamento: bottiglie, lattine, involucri alimentari e residui di cibo.