Donna intrappolata per 27 ore nell'ascensore bloccato tra i piani

PADOVA - «Pensavo sarei morta. Avevo tanto caldo, una sete tremenda, il tempo non passava mai». Ore di angoscia per unache è rimastain centro a, un'intera giornata, 27 ore, per la precisione. La donna è stata soccorsa solo questa mattina, 29 giugno, quando la sorella, allarmata dal fatto che la 50enne non rispondesse al cellulare, ha contattato la figlia della protagonista: la giovane, in vacanza, è tornata a casa in fretta e ha sentito la madre urlare una volta entrata nel palazzo.Alle nove di mattina di venerdì 28 la donna è salita sull'ascensore, doveva buttar via alcune cose. Ma l'ascensore è rimasto bloccato tra il primo e il secondo piano. A casa della donna è arrivata la, ma non ha udito le sue grida. La 50 enne ha anche tentato di forzare le porte della gabbia, ma senza successo, salvo creare una fessura per far passare un po' di aria. Nell'ascensore aveva anche alcune, così per dissetarsi ha rotto il collo di una delle bottiglie e l'ha bevuta. Poi si è addormentata. Caldo, sete, paura, alla fine l'arrivo della figlia ha scongiurato il peggio per la donna che, quando i pompieri l'hanno liberata, si è messa a piangere.