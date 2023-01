Padova. Scappa dai poliziotti e si getta nel Brenta: trovato il cadavere dell'uomo dopo una notte di ricerche

PADOVA - Si era gettato nel Brenta per sfuggire a un controllo ieri, 10 gennaio. Questa mattina il corpo dello straniero è stato ritrovato nel fiume a pochi passi da dove si era gettato. I poliziotti avevano notato 4 stranieri passeggiare su via Querini. Alla vista della Volante due di loro sono scappati. Mentre gli agenti controllavano gli altri due, uno ha opposto resistenza, divincolandosi con violenza, ferendo anche un agente che è stato poi medicato dal personale del 118. Il giovane, dopo essersi sfilato il giaccone per sottrarsi al controllo, e aver corso in direzione del fiume, si è tuffato in acqua. Le ricerche, a cui hanno preso parte i vigili del fuoco, sono andate avanti tutta la notte fino al tragico epilogo. L'uomo non aveva con sè documenti e al momento nessuno lo ha cercato.