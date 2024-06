PREMARIACCO (UDINE) - La Prefettura di Udine ha già sul suo tavolo le relazioni rispetto alle primissime attività di soccorso messe in campo per il disperato tentativo di salvare i tre giovani ragazzi sorpresi dalla piena del fiume Natisone. A confermarlo ieri il prefetto Domenico Lione, che ha seguito costantemente tutta la vicenda e al quale è arrivata nella giornata di sabato la richiesta di chiarimenti da parte del ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, preannunciato da un post su Facebook, nel quale spiega di «vivere con ansia la vicenda tre giovani travolti dalla piena», sperando in un esito positivo delle ricerche, poi non concretizzatosi, e ringraziando quindi «le donne e gli uomini impegnati in queste ore nelle difficili ricerche».

La correttezza dei protocolli è già stata accertata, si vuole capire se vi siano margini di miglioramento. Il primo allerta è stato per l'elicottero dei Vigili del fuoco, partito da Venezia. In seconda battuta si è alzato l'elisoccorso con a bordo il tecnico del Soccorso alpino. La Procura di Udine parallelamente ha aperto un fascicolo conoscitivo. «Dopo l'allarme aveva spiegato venerdì il procuratore di Udine Massimo Lia è stato immediatamente interessato il magistrato di turno. Valuteremo la situazione nelle prossime ore alla luce degli sviluppi» aveva quindi puntualizzato.



Anche ieri è stata una giornata intensissima, la terza, per le decine di uomini e donne coinvolte nelle ricerche dei tre ragazzi. Sin dall'alba la macchina dei soccorsi si è rimessa in moto con oltre 40 vigili del fuoco all'opera tra sommozzatori, topografi, soccorritori fluviali e speleo, squadre ordinarie, dronisti. Decine i mezzi utilizzati, sia di terra che di fiume oltre all'elicottero dei vigili del fuoco, Drago, che ha sorvolato l'intera asta del fiume, dal Ponte Romano di Premariacco fino alla confluenza del Natisone con il torrente Torre e poi ancora più a sud, fino all'immissione con l'Isonzo e quindi la foce di quest'ultimo. Hanno volato per tutto il giorno anche i dispositivi e le attrezzature tecnologiche, dai droni alle termocamere. Senza dimenticare i sub che hanno continuato a scandagliare il fondale del corso d'acqua, aiutati dall'abbassamento del livello e dal miglioramento delle condizioni di visibilità. Sono state utilizzate nuovamente anche le unità cinofile che hanno perlustrato quelle aree tornate asciutte dopo la piena improvvisa ed eccezionale di venerdì.



«Le ricerche proseguono con tutte le risorse che abbiamo in campo. Non ci fermiamo finché non troviamo anche il terzo disperso - aggiornava a metà pomeriggio Sergio Benedetti, vice comandante vicario dei Vigili del fuoco di Udine - La speranza, seppur ridotta, è di trovarlo ancora in vita. Le condizioni del fiume vanno via via migliorando perché l'acqua, seppur molto lentamente, adesso sta diminuendo».



Accanto ai vigili del fuoco, in stretta sinergia, si sono mossi decine e decine di volontari delle squadre di protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Oltre una sessantina quelli impegnati nelle ricerche, coordinati dal campo base allestito nella sede della Croce Rossa di Orsaria, dove ieri è arrivato in mattinata anche Amedeo Aristei, direttore della Pc Fvg, il quale ha fatto il punto sull'impegno della Protezione civile per contribuire alle ricerche: 8 squadre con 60 volontari (30 al mattino, 30 al pomeriggio), un elicottero e tre droni. Presenti naturalmente anche le forze dell'ordine con i carabinieri della Compagnia di Cividale, guidati dal comandante Alessandro Ciliberti, quindi gli agenti della Polizia di Stato e quelli della Polizia Locale del distretto del Cividalese, chiamati a gestire la circolazione tra le strade comunali di Premariacco, ieri per tutto il giorno attraversate non solo dai soccorsi ma anche da tanti curiosi, molti dei quali hanno raggiunto il ponte Romano a piedi, costringendo a un certo punto a limitare gli accessi. C'è chi ha portato un fiore o acceso una candela. Preghiere, dolore, tanta tristezza a pensare a quei ragazzi travolti dalla piena.



Indispensabili anche gli uomini e le donne della Croce Rossa italiana che hanno prestato assistenza soprattutto ai familiari dei tre giovani, accolti proprio nell'edificio di Orsaria, in quei dolorosi momenti che hanno portato poi al ritrovamento dei corpi e poi all'altrettanto straziante riconoscimento delle salme nelle celle mortuarie.



