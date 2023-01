Padova. Si getta nel fiume per sfuggire al controllo e annega. L'amica Assia: «I poliziotti lo hanno picchiato, ha fatto una videochiamata mentre succedeva» Video

PADOVA - Questa mattina, 11 gennaio, il corpo del ragazzo scappato ieri al controllo della polizia è stato trovato nel Brenta. Sul posto sono accorsi gli amici. Una di loro, Assia, ha raccontato che i giovani scappando avrebbero fatto una videochiamata: «Lo hanno picchiato, si vede che lo hanno picchiato». Accuse che devono trovare riscontri.

«Adesso vedremo come muoverci perché non è giusto - Afferma la ragazza -. Siamo stanchi di perdere amici, familiari, siamo stanchi. Qualsiasi cosa abbia fatto non è giusto. Nessuno ha il diritto di ucciderti, nessuno ha il diritto di toglierti la vita».

La Questura, informata sui fatti, al momento mantiene il riserbo. Il Questore è impegnato in Prefettura al Comitato Ordine e Sicurezza. Si attende una replica ufficiale.