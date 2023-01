Fermato per un controllo ferisce un poliziotto fugge e poi si getta nel Brenta

PADOVA - Drammatico episodio oggi pomeriggio, 10 gennaio, a Padova con protagonisti gli agenti del commissariato Stanga che avevano individuato e cercato di controllare 4 stranieri che transitavano a piedi in via Querini, la strada che corre parallela all’argine del fiume Brenta.

Alla vista della Volante due di loro sono scappati. Mentre gli agenti controllavano gli altri due, uno ha opposto resistenza, divincolandosi con violenza, ferendo anche un agente che è stato poi medicato dal personale del 118. Il giovane, dopo essersi sfilato il giaccone per sottrarsi al controllo, e aver corso in direzione del fiume, si è tuffato in acqua. Sono stati immediatamente allertati i Vigili del Fuoco e chiamate in ausilio ulteriori pattuglie.

Anche il quarto straniero è riuscito a far perdere le proprie tracce, fuggendo proprio mentre gli agenti lo raggiungevano per evitare che si gettasse anche lui in acqua.

Le ricerche sono continuate con l'ausilio anche di un elicottero fino a tarda ora. Il giovane potrebbe aver guadagnato la riva poco più avanti per poi dileguarsi.