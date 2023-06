Monselice. Minaccia farmacista e medico per avere psicofarmaci: 45enne in crisi d'astinenza torna in cella, era in affidamento in prova

MONSELICE (PADOVA) - Era fuori dal carcere in affidamento in prova: in crisi d'astinenza ha minacciato il farmacista per avere psicofarmaci. Il 45enne trevigiano ma dimorante a Monselice è tornato in cella.

L'uomo deve scontare una pena per reati in materia di stupefacenti, pena che si concluderà nell'aprile 2026. Era stato affidato in prova e il 22 giugno si è presentato in farmacia. Ha preteso di avere degli psicofarmaci che si possono acquistare solo con prescrizione medica. Il farmacista ha detto di no e il 45enne lo ha minacciato. Dopo di che si è recato dal medico chiedendo la ricetta con modi non esattamente gentili. I carabinieri della stazione di Monselice lo hanno arrestato e riportato in carcere.