CITTADELLA - Cittadella, e non solo, riunita oggi nel ricordo di Erica Campagnaro e Davide Miotti, i coniugi travolti dall’enorme distacco di ghiaccio e detriti sulla Marmolada, uniti ai figli Karen ed Ettore ed alle famiglie della coppia tragicamente scomparsa un anno fa, per la precisione era domenica 3 luglio. Ci furono altre 9 vittime. Un ricordo che si desidera sia continuativo, e la forma scelta è quella di una camminata come amavano fare Erica e Davide, appassionati di varie discipline sportive. Camminando insieme ad Erica e Davide, questo il nome, è patrocinata dal Comune con la collaborazione della Pro Cittadella, che si sviluppa partendo da piazza Luigi Pierobon.



Le iniziative

Dalle 18,30 allestiti gli stand del Club alpino italiano di Cittadella e di Castelfranco Veneto e la mostra della fotografa Nadia Basso con soggetti alpini e l’area iscrizioni che si effettuano esclusivamente sul posto. Vengono consegnati t-shirt, da indossare, e braccialetto. Una occasione importante di incontro tra i numerosi amici della coppia ed i loro familiari ricordando un momento certamente profondamente doloroso, ma che si vuole, nel segno dello stare assieme, contribuisca ad affrontare meno pesantemente la pesante perdita. Una iniziativa nata spontaneamente da Debora, una sorta di ispirazione che ha trovato immediato appoggio nei nipoti, nelle sorelle Silvia e Martina, nei genitori ed in altri amici. Camminavano assieme Erica e Davide, 44 e 51 anni, quella domenica poco dopo le 13. Assieme saranno anche oggi nei cuore e nella mente di tante persone. «Non ci sono preiscrizioni, non possiamo sapere essendo una iniziativa nata in modo semplice, quante persone ci saranno - spiega Debora -. E’ importante trovarci, ricordare e dare continuità». Dalle 18,30 il via alle iscrizioni, 5 euro, la partenza alle 20 per terminare, sempre in piazza, alle 22,30.

Il percorso

Il percorso, specificatamente segnalato, si svilupperà per circa 6 chilometri in area urbana rispettando il Codice della strada. Saranno presenti volontari della locale Protezione civile e della Croce rossa italiana. Si uscirà dal centro attraverso porta Vicenza, poi si percorrerà via Casaretta attraversando delle strade di campagna lambendo la municipalità di Fontaniva. Si tornerà verso il centro utilizzando principalmente la ciclopedonale di Borgo Vicenza, rientrando da porta Padova, via Garibaldi e la piazza. La manifestazione non ha assolutamente carattere competitivo e si svolge nel segno della sostenibilità. Si è invitati a portare la borraccia che si potrà riempire attraverso i distributori posizionati in piazza dove c’è anche un’area ristoro. Lunedì 3 luglio in duomo a Cittadella alle 18,30 ci sarà una celebrazione in ricordo di Erica e Davide.