CITTADELLA - Domani e giovedì Cittadella potrà abbracciare per l'ultima volta Davide Miotti ed Erica Campagnaro, marito e moglie di 51 e 44 anni, che domenica 3 luglio sono stati travolti dal distacco di una parte del ghiacciaio della Marmolada: undici le vittime. Tra loro i coniugi che stavano rientrando a casa con un'altra coppia che si era affidata alle competenze di Davide, guida alpina, per l'uscita in montagna. Sarà infatti allestita la camera ardente, mentre giovedì 21 luglio alle 10 in Duomo saranno celebrate le esequie. É stato proclamato il lutto cittadino ed è stato annullato il mercato settimanale dei prodotti agricoli a chilometro zero in piazza Pierobon.

Il nulla osta

Sono stati lunghi giorni di attesa e di speranza che ora dopo ora sono andate spegnendosi. Con la conferma del ritrovamento delle vittime, la nuova attesa fino a ieri mattina quando c'è stato il rilascio del nulla osta alle esequie dato dalla Procura di Trento. Marito e moglie, originari di Cittadella dov'erano molto conosciuti come lo sono le famiglie d'origine, lasciano la figlia Karen di 24 anni, studentessa universitaria in scienze farmaceutiche, ed il figlio Ettore, 16 anni, studente del liceo scientifico della città murata. Davide, proprietario del negozio specializzato in articoli di alpinismo "Su è giù sport" a Belvedere di Tezze sul Brenta e guida alpina, lascia la mamma Giulia, la sorella Antonella ed il fratello Luca. Erica, impiegata amministrativa in uno storico studio della città murata, lascia mamma Alida, papà Severino e le sorelle Debora, Silvia e Martina. Lei era la secondogenita.

Funerale in diretta YouTube

Davide ed Erica erano iscritti al Club alpino italiano di Castelfranco Veneto (Treviso). Da Canazei domani i feretri verranno portati nella chiesetta del cimitero di Cittadella verso le 21: qui sarà allestita la camera ardente che rimarrà aperta fino alle 22. In centro storico giovedì mattina dall'inizio della celebrazione fino al termine traffico interrotto sul quadrivio. Si potrà entrare con i veicoli dalle porte Bassano e Padova, ma poi si dovrà deviare nelle vie laterali. All'esterno della chiesa in piazzetta Monsignor Luigi Rossi verranno posizionate varie sedie ed un impianto di diffusione sonora. La celebrazione verrà trasmessa anche in diretta internet attraverso il canale YouTube Duomo Cittadella. Al termine della messa, i feretri proseguiranno per la cremazione. Continua intanto la raccolta fondi promossa dal Cai di Castelfranco Veneto, destinata a dare un supporto immediato e concreto ai figli della coppia, attraverso il portale www.retedeldono.it. L'iniziativa è attiva per altri 51 giorni e fino ad ora i donatori sono stati 1354 per un totale di 75.764 euro.