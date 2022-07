«Non sarà una valanga a cancellare l'amore», Cittadella si stringe al funerale di Davide Miotti ed Erica Campagnaro

"Non sarà una valanga di neve e di sassi a cancellare l'amore". Queste le parole di don Luca Moretti nell'omelia di questa mattina, 21 luglio, per il funerale di Davide Miotti ed Erica Campagnaro, le vittime padovane del disastro sulla Marmolada. Il Duomo di Cittadella era gremito, la comunità si è stretta attorno alla famiglia, ai figli Karen ed Ettore. Il messaggio è chiaro: non vi lasceremo soli.

«Mi unisco al dolore delle famiglie, a nome di tutti i veneti, nel salutare per l'ultima volta questi ragazzi - commenta il presidente del Veneto Luca Zaia - che amavano la montagna e che oggi salutiamo in una giornata carica di dolore e cordoglio» (Videoservizio di Silvia Moranduzzo)