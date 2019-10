di Barbara Turetta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUBANO (PADOVA) - «Mia mamma è rimasta scioccata, ha accusato un malore e abbiamo preferito portarla all'ospedale per un controllo, mentre mio papà non si da pace per averli fatti entrare in casa. Ma quei due truffatori erano dei professionisti: sono riusciti ad infondere il timore che la casa potesse prendere fuoco a causa di una fuga di gas». É la figlia dei coniugi Dalle Palle a raccontare ciò che papà Virginio, 76 anni, e mamma Vilma, 71 anni, hanno vissuto ieri mattina nella loro villetta di via Mantova. É qui che poco dopo le 10.30 si sono presentati al cancello due uomini, apparentemente giovani, allertando la coppia su una pericolosa fuga di gas. Due truffatori che sono riusciti ad entrare in casa e a scappare con tutti i gioielli e i contanti per un valore che ammonta a diverse migliaia di euro.