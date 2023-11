Interporto Padova riceve un milione di euro dal Mit: coprirà parte delle spese per l'officina specializzata

PADOVA - Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha ufficializzato il riparto delle risorse destinate al completamento della rete nazionale degli interporti nazionali. Interporto Padova beneficia di un contributo di 1 milione di euro.

A firmare il documento per Interporto Padova, il presidente Franco Pasqualetti che non nasconde la propria soddisfazione: «Siamo ovviamente molto contenti, non solo per il contributo, ma anche per la celerità con cui l’iter è stato concluso dal Ministero: solo 10 mesi dalla pubblicazione del bando di partecipazione. Un segnale concreto dell’attenzione di questo Governo per gli interporti e per la crescita dell’intermodalità. Il milione giunto da Roma cofinanzia la realizzazione all’interno del nostro Terminal Intermodale, senza consumare un solo mq di suolo in più, di un’officina per la manutenzione dei carri merci. Un servizio importante in più che offriamo a tutti gli operatori, e sono oramai davvero molti, i cui convogli partono e arrivano dal nostro Interporto. Del resto la nostra filosofia è proprio quella di mettere a disposizione tutti i servizi di cui oggi una logistica moderna e sostenibile ha bisogno».

«La notizia del finanziamento da un milione di euro da parte del Ministero delle infrastrutture per lo sviluppo dell’Interporto di Padova è davvero una novità importante per un’area centrale e strategica del Veneto - ha commentato il presidente della Regione, Luca Zaia - Ringrazio il ministro Salvini e i suoi tecnici anche per la celerità dell’iter che ha portato ad un finanziamento ad appena 10 mesi dalla pubblicazione del bando di partecipazione. Questa celerità garantisce di avere tempi certi per un intervento che garantirà di avere maggiori leve di sviluppo alla logistica dell’area di Padova. Uno snodo centrale che rappresenta il baricentro del Veneto: è importante lo sviluppo di una logistica inter modale sempre più efficace, per togliere più merci possibili dalle strade interne, movimentandole su rotaia. I benefici sono ambientali, di sicurezza e economici. È un impegno che il Veneto sta portando avanti con forza».

Più nel dettaglio, l’intervento cofinanziato dal ministero, prevede la realizzazione di un’officina per la manutenzione degli speciali carri ferroviari che trasportano container e semirimorchi. L’intervento prevede anche la posa dei binari di accesso all’officina e degli scambi necessari al collegamento con il resto della rete ferroviaria all’interno del terminal intermodale. L’investimento complessivo è di 2.393.262 euro, 1.470.074 dei quali sono riferiti alla costruzione dell’officina vera e propria e il resto agli interventi sui binari. Il contributo ministeriale quindi copre quasi la metà dell’investimento. Il nuovo edificio, realizzato con una struttura in acciaio su pali avrà una superficie di 1.500 mq, una lunghezza di circa 90 metri e una altezza di 8 metri. All’interno, saranno realizzate anche due apposite fosse per l’ispezione e la manutenzione dei carri, lunghe 34 metri ciascuna. Interporto Padova disporrà così di un’area attrezzata specializzata in cui effettuare gli interventi di riparazione di rilievo dei carri che attualmente vengono svolti presso altre officine esterne con notevoli diseconomie, prevalentemente dovute all’invio a vuoto dei carri. La progettazione degli interventi, così come previsto dal bando del Ministero, è praticamente conclusa, per cui i lavori, una volta lanciata la gara,inizieranno nei primi mesi dell’anno prossimo, con l’obiettivo di avere l’officina in funzione entro il 2025.