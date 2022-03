Incidente sulla Statale del Santo: 4 feriti, due sono minori. Traffico in tilt

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PADOVA) - Incidente stradale oggi, 5 marzo, alle 10 lungo la Regionale 307 Del Santo all'incrocio con via Roma. Tre i mezzi coinvolti, quattro i feriti tra cui due minorenni. Dopo tutti gli accertamenti sanitari del caso, nessuno dei protagonisti è stato giudicato in pericolo di vita. Per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese coordinati sul posto dal vicecomandante Filippo Colombara, si sono venute a scontrare una Citroen C3 condotta da un uomo di 61 anni di Santa Giustina in Colle con a bordo le due figlie minorenni e una Volkswagen Polo guidata da una donna di 68 anni anch'essa di Santa Giustina in Colle. Nella carambola è rimasta coinvolta anche una terza auto, sempre una C3 guidata da un cinquantaduenne. Viabilità in tilt per oltre un'ora con lunghe code che si sono formate in ambo i sensi di marcia. Sul posto oltre agli agenti anche più mezzi del personale medico Suem 118 e un carroattrezzi. Terminati i rilievi è stata ripulita la strada dai detriti e attorno a mezzogiorno la viabilità è tornata regolare. I tre automobilisti coinvolti come da prassi sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.