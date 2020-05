Sbanda e si ribalta in tangenziale: automobilista illeso

Poco prima delle 8:30 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la tangenziale in Corso I Maggio a Padova tra l’uscita 10 e 11, per un’auto finita fuoristrada sotto il piano stradale in mezzo alla vegetazione: illeso l’automobilista. I pompieri arrivati da Padova con due automezzi hanno messo in sicurezza la vettura, mentre l’autista era già fuori dall’auto.



La squadra ha provveduto al recupero della vettura con l’autogrù. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA