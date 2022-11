Inchiesta stadio Euganeo, Sergio Giordani al consiglio comunale: «Immediata risoluzione del contratto delle ditte indagate» Video

PADOVA - Lo si attendeva già da un po', ecco che il sindaco di Padova, Sergio Giordani, è intervenuto in consiglio comunale per rilasciare una dichiarazione in merito all'inchiesta sullo stadio Euganeo che vede indagato lui e l'assessore Diego Bonavina.

«Il Comune - ha detto Giordani - ha provveduto all’immediata risoluzione del contratto d’appalto del 19 marzo 2021. Infatti, al momento della sottoscrizione di tale contratto, il Comune aveva aderito ad uno specifico protocollo di legalità, che vede coinvolte la Prefettura di Padova e l’ANAC. La volontà dell’Amministrazione di avvalersi della risoluzione del contratto d’appalto è già stata formalizzata a tali pubbliche autorità lo scorso 18 novembre. La comunicazione di tale iniziativa è stata fatta in pari data all’autorità giudiziaria».

E ha aggiunto: «Non mi sono mai sottratto e nemmeno mi sono nascosto. Esprimo grande fiducia nella magistratura» (video Nuove Tecniche - Alessandra Lazzarotto)