Codevigo. Rubato il monopattino, ritrovato in un'altra regione grazie al segnale Gps

CODEVIGO (PADOVA) - I carabinieri hanno seguito le tracce del Gps dalla Romagna fino alla provincia di Padova e così hanno ritrovato un monopattino rubato. Il mezzo è stato rubato a un 35enne di Gambettola (Forlì Cesena) lo scorso 12 giugno. L'uomo ha subito sporto denuncia e i militari dell'Arma si sono attivati.

Hanno seguito i vari spostamenti fino a che non hanno visto che il segnale Gps si era fermato stabilmente in una casa di via Roma a Codevigo. Così hanno chiamato i colleghi del posto che sono andati a perquisire l'abitazione, dove vive un uomo di 35 anni. Ed ecco che il monopattino è stato ritrovato. Il 35enne, nullafacente e con precedenti, è stato denunciato per ricettazione mentre il mezzo a due ruote è tornato dal suo proprietario a Gambettola.