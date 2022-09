Elezioni politiche, a Padova città il Pd è primo partito: FdI arriva secondo, è l'unico capoluogo di provincia in Veneto

PADOVA - Padova città roccaforte del Partito democratico. A livello nazionale Fratelli d'Italia dilaga superando il 26% e staccando di oltre sette punti percentuali il Pd. E sfonda anche in Veneto creando il vuoto intorno alla Lega che ora naviga in difficoltà. Ma non nella città del Santo. Lì è tutta un'altra storia.

A Padova città il partito di Giorgia Meloni si ferma secondo dietro al Pd. E la città del Santo è l'unico capoluogo di provincia in tutto il Veneto in cui i democratici sono primo partito. Andiamo a guardare i dati a livello cittadino: al Senato, il Pd si attesta al 25,36%, Fratelli d'Italia al 23,06%; alla Camera, il Pd prende il 26,18%, FdI il 23,08%.

Interessante il fatto che in ogni caso questi risultati riflettono ciò che è uscito dalle ultime elezioni amminstrative quando Fratelli d'Italia era all'8% e il Partito democratico al 21%. Di fatto questi dati ricalcano lo scenario di giugno 2021, quando l'alleanza di partiti che ha sostenuto il sindaco rieletto Sergio Giordani (Pd, 5 stelle, Azione e altre formazioni civiche) ha ottenuto una larga maggioranza.